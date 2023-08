Joséphine, ange gardien - Sur les traces de Yen

"Enfin les vacances !" se dit Joséphine en arrivant en Asie… Et non ! Elle a bien une mission : aider Emilie et Victor, un jeune couple d’une trentaine d’années, venu adopter une petite fille. Malheureusement, lorsqu'ils se présentent à l’agence d’adoption, on leur annonce que leur dossier s’est égaré. La petite fille qui leur était promise a finalement été adoptée par un autre couple. Pour Emilie et Victor, c’est la fin du monde… Les années à espérer et à attendre cette enfant sont ruinées ! Joséphine ne se décourage pas. Derrière le prétexte d’erreurs administratives, elle découvre un véritable trafic d’enfants !