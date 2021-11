Joséphine, ange gardien - Tango

Joséphine arrive en plein cours de tango. Sa cliente : Maria-Sol Jimenez, célèbre chorégraphe et danseuse. Mais Joséphine découvre que sa vie n’est qu’un tissu de mensonges. Elle a usurpé le nom d’une danseuse argentine. Et surtout elle a menti à son fils sur l’identité de son père. Ce que celui-ci vit de plus en plus mal. Mais tous ces mensonges sont sur le point d’être découvert. Heureusement que Joséphine sera là pour aider Maria-Sol à affronter la vérité.