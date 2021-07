Joséphine, ange gardien - Tes qi toi ? (Partie 1)

Mélanie, 17 ans, est une adolescente dyslexique en perte de vitesse à l’école et fragilisée par une rupture amoureuse douloureuse, quand elle apprend brutalement qu’elle est une enfant adoptée. En perte de repère et en crise avec ses parents adoptifs, Mélanie va décider de rencontrer sa mère biologique... Joséphine aura pour mission de l’accompagner dans cette quête d’identité tout en l’aidant à accepter et dépasser sa dyslexie qui l’handicape.