Joséphine, ange gardien - La tête dans les étoiles

Jérôme, seize ans, vit avec son père et son jeune frère sur le chantier naval de Charles, son père. Depuis la mort accidentelle de sa mère, c'est un adolescent rebelle, taciturne et qui accumule les échecs. Son père a baissé les bras et songe à le retirer de l'école pour le prendre avec lui sur le chantier. Il faudra toute l'ingéniosité et la ténacité de Joséphine pour déceler sous l'échec scolaire et l'associabilité de Jérôme, des dons exceptionnels jamais dépistés. Car Jérôme est un surdoué qui s'ignore et qui souffre de sa différence sans jamais pouvoir l'exprimer.