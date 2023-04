Joséphine, ange gardien - Tous au zoo (Partie 1)

Pour son arrivée au zoo, Joséphine se retrouve face à un lion qui s’est échappé de son enclos. Première frayeur qui annonce une mission compliquée au chevet de Clara. Avec ses deux enfants, celle-ci a décidé de s’installer provisoirement dans le zoo de son père. Entre cet établissement à moitié en ruine, son jeune adolescent en pleine crise et les mauvais souvenirs qui lui reviennent, Clara finit par craquer. Joséphine la retrouve en larmes, incapable de faire face à tous ses problèmes. Et comme si cela ne suffisait pas, Joséphine se découvre un second client en la personne de Spartacus, le lion qui s’est échappé. Dépressif, celui-ci a perdu sa place de lion dominant au sein de son groupe. Une première pour Joséphine qui n’imaginait pas devoir venir en aide à un lion !