Joséphine, ange gardien - Tous en choeur

Joséphine vient au secours de Camille, jeune prêtre d'une paroisse de Province, désertée par les fidèles. Joséphine a à peine le temps de s'attaquer à sa tache officielle, la restauration des vitraux de l'église, qu'un miracle s'y produit : une statu e de la Vierge se met à pleurer des larmes de sang ... Vrai miracle, supercherie? L'évêque Pierre GIRARDIN lui conseille la plus grande prudence à Camille et lui envoie un enquêteur le frère Mathieu. L'annonce du miracle sur lequel Michel le Maire c ompte pour faire de sa ville un nouveau "LOURDES" attire les journalistes. Parmi ces derniers, Jeanne, la fille de Michel à laquelle Camille était fiancé avant d' entrer au séminaire. Joséphine va devoir protéger ce dernier contre l'amour qu'il sentr enaître pour Jeanne au point d'envisager de quitter les ordres pour elle. Elle devra également prouver que ce prétendu miracle n'est qu'une supercherie et réparer les divisions créées au sein de la communautée de la ville.