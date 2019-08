Joséphine, ange gardien - Tout pour la musique

Un violon ! Joséphine est prise de panique en découvrant cet instrument dans ses mains. Juliette, sa cliente, est soliste dans un grand orchestre et elle va devoir jouer les seconds violons. Sa magie lui sera plus que jamais d'un grand secours... En découvrant Juliette, une jeune prodige âgée de seize ans, Joséphine commence à comprendre le sens de sa mission. La jeune fille n'a toujours vécu que pour et à travers la musique. Elle décroche, si jeune, l'un des postes les plus convoités pour une violoniste. Chopart, son chef d'orchestre, attend d'elle l'excellence. Voilà une lourde responsabilité pour une si jeune personne, d'autant qu'elle ne peut compter sur l'aide de l'orchestre. En effet, la plupart des musiciens qui l'entourent sont jaloux de sa réussite...