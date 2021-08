Joséphine, ange gardien - Trois anges valent mieux qu'un (Partie 1)

Aux écuries de Longeville, Rémy est nostalgique du temps où sa famille était unie. Aujourd’hui, ses trois enfants vivent leur vie, ne se parlent plus et ne viennent presque plus le voir, à son grand désespoir… Pour réunir ses 3 clients autour de leur père, Joséphine demande l’aide d’un autre ange. A sa grande surprise, c’est son double exact qui apparaît, même taille, même couleur de cheveux, même voix, seule la personnalité diffère. D’ailleurs cette Joséphine numéro 2 s’empresse de se dédoubler elle-même : pour 3 clients, il faut 3 Joséphine, c’est mathématique dit-elle ! Avec des doubles aux tempéraments opposés, la mission de Joséphine s’annonce pimentée à l’extrême…