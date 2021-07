Joséphine, ange gardien - Trois campeurs et un mariage (Partie 1)

Joséphine, propulsée concierge d’un magnifique hôtel / casino, accueille Tom Delorme et ses deux complices du Camping Paradis, Xavier et André, venus assister au mariage d’Ariane, l’ex-petite amie de Tom. Quelle n’est pas la surprise de celui-ci en découvrant qu’Arthur, l’heureux fiancé, lui ressemble comme deux gouttes d’eau… mais avec quelques kilos en plus. Pour Xavier et André, il est évident qu’Ariane n’a pas totalement oublié Tom. Impression renforcée par la future mariée, qui semble fébrile et hésitante à 24 heures de la cérémonie. Tom en vient alors à se demander s’il n’est pas encore amoureux d’Ariane. Une situation inédite pour Joséphine face à cette confusion des sentiments, qui se complique encore lorsqu’elle découvre avec Tom, Xavier et André que le sympathique Arthur est, en fait, déjà marié…