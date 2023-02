Joséphine, ange gardien - Trouvez-moi le prince charmant

A douze ans, Marion n'est plus une petite fille. Sa mère, Isabelle, a beau donner l'image d'une femme active et bien dans sa peau, Marion voit bien qu'elle souffre en silence. Leur appartement est un joli cocon, plein d'amour, mais totalement clos. Comme hors du temps. Pour Isabelle, l'horloge s'est arrêtée il y a cinq ans, à la mort de son mari. La douleur est toujours présente et a fait sombrer cette jeune femme de trente-cinq ans dans une déprime non avouée. Alors, Marion a décidé de réagir...