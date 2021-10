Joséphine, ange gardien - Un bébé tombé du ciel

Joséphine arrive dans un SPA avec pour cliente une certaine Amandine… Qui se révèle être un bébé de quelques mois. Joséphine comprend qu’elle est là pour aider Charlotte, sa jeune mère, à faire face. Car éduquer seule un enfant, tout en travaillant et en faisant des études, n’est pas tous les jours facile. Et quand Joséphine voit arriver une assistante sociale qui s’inquiète des conditions dans lesquelles Amandine est élevée, elle comprend que sa mission est pour le moins urgente. Joséphine aide d’abord Charlotte à sortir des multiples mensonges qu’elle raconte aux uns et aux autres. La jeune mère doit ainsi avouer à Jérémy, le fils de la patronne du SPA, qu’il est le père de la petite Amandine. Car elle a besoin de son aide… Mais Charlotte ne veut pas l’admettre. Joséphine comprend ainsi qu’elle est encore amoureuse du jeune homme. Une complication dont elle n’avait vraiment pas besoin.