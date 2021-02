Joséphine, ange gardien - Un monde de douceur

Joséphine apparaît au milieu de nombreux ours en peluche… Mais elle n’est pas là pour jouer. Elle a pour client, un certain Gilles Marsac, jeune homme de vingt-cinq ans qui arrive tout juste de Paris. Il doit succéder à Roger, son père, à la tête de cette entreprise de peluches. Mais Joséphine découvre assez vite qu’il n’en a pas vraiment envie. Pire que ça, il n’en a pas les compétences. Il a menti à son père et n’a jamais mis les pieds dans cette école de commerce où il était inscrit. Non, son rêve est de devenir photographe. Joséphine doit aider son client à avouer la vérité. Même s’il doit décevoir ses proches, il ne peut pas continuer à jouer ainsi la comédie et à mettre toute une entreprise en danger…