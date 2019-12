Joséphine, ange gardien - Un Noël recomposé (Partie 1)

Suite à son divorce, Florence s'apprête à passer son premier Noël sans ses enfants. Une séparation qui lui brise le cœur, d’autant que son fils de 6 ans veut qu’elle fête Noël avec lui chez son ex belle-famille. Joséphine se débrouille pour exaucer le vœu de l'enfant, sans se douter qu’elle va alors devoir se mettre en quatre pour recomposer une famille au bord de l’implosion, car Florence ne pensait pas y rencontrer la nouvelle compagne de son ex, ni découvrir que celui-ci a accepté un boulot à Marseille et qu'il veut s'y installer avec les enfants ! Pour notre ange, c’est une mission en forme d’étoile au-dessus du sapin : faire de ce Noël sous tension un Noël magique !