Nina, une jeune femme de 30 ans, vit dans un village paisible avec son mari, Paul. Le couple essaie désespéremment depuis plus de deux ans d'avoir un enfant, sans succès.Joséphine va aider la juene femme à découvrir le secret de famille qui est la cause de son blocage psychologique : elle est une enfant adoptée et ses parents le lui ont toujours caché, en croyant ainsi la protéger.