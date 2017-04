Joséphine : " Je suis trop forte en hypnotisme. Messmer peut s'accrocher !"  

Alors que l'assistante sociale vient rendre visite à Sandra et sa fille pour vérifier qu'elles soient bien installées dans la maison, le voisin arrive et manque de faire rater le plan mis en place. Joséphine se sert donc de ses pouvoirs. Fière d'elle, elle lance un petit message au célèbre hypnotiseur Messmer ! Regardez cet extrait de l'épisode "Une parenthèse enchantée" de Joséphine diffusé lundi 10 avril sur TF1 et MYTF1.