Vigile de nuit dans un magasin de jouets ? Joséphine "hallucine" en découvrant son nouveau métier ! Elle va rapidement comprendre qu’elle est là pour aider Sandra, une jeune mère célibataire qui n’a plus de toit et a élu domicile avec sa fille dans le magasin de jouets ! Rendez-vous lundi 10 avril pour un épisode inédit de Joséphine sur TF1 et MYTF1.