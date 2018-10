Les premières minutes inédites de Graines de chef

L’aide de Joséphine est précieuse. De nouveau sollicité par Chloé le jour d’un concours de cuisine, l’ange gardien va devoir ruser pour soutenir la jeune femme, angoissée à l’idée d’échouer. À peine arrivée et déjà en retard, Chloé ne retrouve pas sa trousse de couteaux, indispensable pour le concours. Mais Joséphine a plus d’un tour dans son sac et en un claquement de doigts elle fait apparaître la fameuse trousse ! En même temps, la directrice de l’académie arrive et pense être en face de Joséphine Delamarre, une talentueuse chef étoilée ! Chloé va-t-elle réussir son concours ? Joséphine va-t-elle être démasquée ? Pour le savoir rendez-vous lundi 29 octobre dès 21h pour un tout nouvel épisode de Joséphine, ange gardien.