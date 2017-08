Premières minutes : Nouvelle mission pour Joséphine !  

Joséphine arrive sur une plage et découvre une bouteille à la mer. C'est sa nouvelle mission. Cette fois-ci, elle doit aider Mélanie, une jeune fille de 17 ans. Joséphine arrive en tant que serveuse dans un restaurant en bord de mer. Elle croise à peine Mélanie, partie précipitamment après avoir découverte une photo d'elle et de son copain. Rendez-vous mardi 29 août pour découvrir un épisode inédit de Joséphine sur TF1 et MYTF1.