Spécial Noël – Joséphine, ange gardien réunit une famille pour les fêtes !

Fraîchement divorcée, Florence est la maman de Gaspard et Noé. Une fin d’année particulière pour la famille, car cette année, les garçons vont devoir passer Noël loin de leur maman. La veille du réveillon, Joséphine reçoit la lettre au Père Noel du jeune Noé, 6 ans, très affecté par cette situation. Dans sa lettre, il explique vouloir passer les fêtes en famille et se désole de ce chamboulement… Joséphine va devoir venir en aide à Florence, pour que son fils puisse passer Noël avec elle. L’ange gardien va-t-elle réussir à exaucer le vœu de l'enfant ? Va-t-elle réussir à réunir Florence, son ex-mari et leurs deux fils ? Pour notre ange, c’est une mission en forme d’étoile au-dessus du sapin : faire de ce Noël sous tension un Noël magique ! Pour le savoir, ne manquez pas Joséphine, ange gardien, mardi 18 décembre dès 21h sur TF1 et MYTF1 !