1 000 euros d'amende pour un papier ou un mégot jeté dans la rue en Alsace

Geste déplacé ou simple étourderie, désormais il n'y a aucune excuse. Depuis jeudi à Obernai, pour un bout de papier au sol, il vous en coûtera une amende stratosphérique de 1 000 euros. De quoi sérieusement alléger son portefeuille. "Il y a peut-être d'autres moyens de dissuader les gens de faire ça", "c'est soit on jette un truc par terre, soit on part en vacances", "j'espère que je ne laisserai jamais tomber mon masque", lancent des habitants. A Obernai, quatre personnes s'occupent à plein temps et sept jours sur sept de ramasser les détritus jetés au sol. Un travail fastidieux et long comme un jour sans fin. "Des masques, des boîtes de Coca, des bouteilles... si un jour on ne ramasse pas après, on aura le double le jour d'après", explique un agent. En instaurant une amende record de 1 000 euros, la municipalité veut créer un électrochoc. Si ce montant s'applique au dépôt sauvage, à Obernai, mégots de cigarette et papiers gras seront considérés comme tel par arrêté municipal. Cette décision reste pour certains une menace disproportionnée et une sanction exagérée.