1 000 hectares brûlés, 300 pompiers toujours mobilisés

Un incendie maîtrisé, mais une catastrophe écologique majeure. Ce lundi matin, entre Banyuls et Cerbère (Pyrénées-Orientales ), des coteaux calcinés se succèdent à perte de vue. Le plus grand feu de l'année reste sous haute surveillance, mais le travail acharné des pompiers semble avoir enfin payé. Le feu a parcouru près de 1 000 hectares et traversé la frontière espagnole avant d'être encerclé par les soldats du feu, grâce essentiellement à des moyens terrestres. Dimanche et cette nuit, la forte tramontane a attisé des braises encore fumantes. A son paroxysme, la vitesse de propagation du feu était de 1 500 mètres par heure. Ce matin, 300 pompiers sont toujours mobilisés. Ils viennent de huit départements différents et sécurisent toutes les lisières. Venu leur apporter son soutien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en appelle au bon sens de tous les citoyens : "ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu dans les forêts, éteindre son véhicule lorsqu'on est à l'arrêt". TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Bacot