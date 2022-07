1 000 hectares déjà brûlés près d’Avignon

Le feu menace de reprendre ce vendredi matin malgré des rotations ininterrompues des Canadairs. Quelques reprises inquiètent les pompiers et les habitants. Évacué jeudi soir, Thierry a pu regagner sa maison. Encore choqué, il a vu les flammes se rapprocher à quelques mètres de chez lui. "C'était vraiment très rapide", raconte-t-il. Impossible pour lui de rester les bras croisés. Il tente d'éteindre les dernières braises par ses propres moyens. Un autre habitant découvre lui aussi les dégâts. Son garage a entièrement brûlé. Trois maisons ont été touchées, mais aucune n'est détruite. Toute la nuit, les 900 sapeurs-pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes. Au lever du jour, les opérations se poursuivent. Il reste plusieurs points chauds à éteindre. "L'idée, c'est vraiment de tout mouiller et noyer. Comme ça au moins, on évite tout type de reprise", explique un soldat du feu. Par ailleurs, jusqu'à 40 km/h de mistral sont attendus ce vendredi après-midi. Cela risque de compliquer le travail des pompiers. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia