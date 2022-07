1 000 hectares détruits par les flammes dans l’Hérault

Quand ils aperçoivent de la fumée, ils s'enfoncent et se fraient un chemin à la tronçonneuse s'il le faut. Les pompiers font tout pour éviter les reprises. Le feu n'avance plus pour le moment, mais il suffirait d'un coup de vent pour que tout s'embrase à nouveau. Dans la nuit du mardi, il était impossible d'aller au-devant du feu, car le relief est trop escarpé. Il n'y a plus d'habitations menacées, mais les pompiers surveillent toujours l'avancée des flammes. Ces riverains non plus ne dorment pas. "On a une maison pas très loin du feu. Ça fait très peur", affirme une habitante. Ce mercredi matin, les habitants d'Aumelas se réveillent dans le village voisin. Ils ont trouvé refuge chez des proches, car mardi, ils ont dû tout quitter à l'approche du feu. "Quand on est parti, il y avait les flammes derrière la maison (...) la fumée était lourde donc il a fallu qu'on parte rapidement", rapporte une habitante d'Aumelas. Mais le risque de reprise est encore là, ils n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. TF1 | Reportage F. De Juvigny, S. Fortin, L. Gorgibus, L. Garcia