1000e épisode de "Demain nous appartient" : des fans rencontrent les acteurs

Ils étaient nombreux à attendre les comédiens de "Demain nous appartient", à commencer par Ingrid Chauvin. "Moi qui suis très sensible, je suis toujours très touchée. C'est un joli partage", confie l'actrice. Le feuilleton réunit en moyenne 3,5 millions d'amateurs. Ce jeudi soir, le 1000e épisode dévoilera des nouveautés, à savoir de nouvelles musiques et de nouveaux décors dans la ville de Sète. Il y aura également de nouveaux comédiens, comme le chanteur Emmanuel Moire, le nouveau professeur de Français. "Moi j'adore, je regarde tous les jours" ; "C'est passionnant" ; "Ce sont des acteurs connus qu'on apprécie énormément" ; "On découvre la ville grâce à la série. C'est sympa", témoignent quelques fans. Dans un lieu différent de la ville, une autre équipe tourne une séquence. Devant la caméra, quelques-uns des personnages récurrents de ce feuilleton né il y a quatre ans. Durant toutes ces années, "Demain nous appartient" a généré 500 emplois dans la région.