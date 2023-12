1 200 PV pour 5 000 habitants : que se passe-t-il ?

C’est devenu le cauchemar des automobilistes qui empruntent quotidiennement la vallée de la Roya (Alpes-Maritimes). Ce radar sans flash, implanté côté italien, a été installé en mai 2023. Mais pour les conducteurs français ayant commis des excès de vitesse, comme Chantal Quelier, les amendes commencent tout juste à arriver. Cette retraitée a reçu le 6 décembre le PV d’une infraction qui date du 24 juillet, soit cinq mois après. En cause, la sous-traitance de la verbalisation à des sociétés étrangères et des retards administratifs. Trois mois de contravention sont arrivés en quelques jours. Certains automobilistes ont reçu d’un coup des dizaines de PV. "Ce qui me gêne, ce sont les délais (…) avec des grosses sommes à régler", confie Marie Bonnet, infirmière à Tende. Il y a jusqu'à 1 500 euros de PV cumulés, par exemple, pour un seul conducteur. Chantal tente de répertorier toutes les amendes reçues par les habitants la vallée et de fédérer à travers un groupe Facebook les automobilistes mécontents. Pourtant, le maire italien reste inflexible. Les automobilistes de la Roya pourraient intenter une action en justice. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde