1 heure gagnée = 1 heure donnée !

Sur le terrain, il a fait rêver toute une génération, trois fois champion de France. Ce jour-là, l'ancien footballeur, Sonny Anderson, donne une heure de son temps pour la bonne cause. Un match organisé à Lyon au stade de la Duchère par l'association de lutte contre le mal-logement "Habitat et humanisme". Et s'il n'était finalement pas si compliqué de trouver du temps, ne serait-ce qu'une heure ? "Donner une heure, c'est recevoir beaucoup. C'est également permettre aux gens de reprendre confiance et d'ouvrir un petit peu leur horizon", lance Matthieu de Châlus, président de l'association. L’association accueille toutes les bonnes volontés. Celles d'artistes pour faire rêver en musique, celles d'anonyme comme Thierry Leroux, bricoleur hors-pair au service des plus fragiles. Depuis quatre ans, ce menuisier à la retraite se rend disponible pour des menus travaux dans les résidences de l'association. "Ça me permet de donner un sens à la vie", témoigne-t-il. Dans l'Hexagone, un citoyen sur cinq est comme Thierry : donne de son temps bénévolement à une association. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Ponsar, T. Leroy