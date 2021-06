"1 jeune, 1 solution " : 10 000 offres de jobs d'été mises en ligne

Souvenez-vous de votre premier boulot : vous étiez serveur dans un bar, employé d'un supermarché ou cueilleur dans un champ. Cette expérience-là, pour beaucoup, nous l'avons vécu durant l'été. Mais cette année, crise oblige, les jeunes ont du mal à trouver un emploi saisonner. "Moi, j'ai fait des demandes pour ramasser des patates, dans l'hôtellerie, dans la mise en rayons... Je n'ai eu que des réponses négatives", confie Nollan Ducloux, lycéen en Eure-et-Loire. De la Fnac à La SNCF en passant par la Caisse d'Épargne et E.Leclerc, 35 chefs d'entreprise s'engagent à donner un coup de pouce aux étudiants en mal de jobs d'été. Dès ce lundi, 10 000 offres sont publiées sur le site "1 jeune, 1 solution". Leur nombre devrait tripler dans les semaines qui viennent. Il suffit d'entrer le métier choisi, le lieu et le type de contrat pour que les offres apparaissent. Elles sont réservées aux jeunes de moins de 26 ans. "Ma recommandation, c'est de rester ouvert par rapport à la recherche. Ne vous focalisez pas sur la restauration et l'hôtellerie", lance Sylvain Ferrière, directeur général adjoint de Gojob.