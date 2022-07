10 000 évacués face aux incendies en Gironde : comment ils s’organisent ?

Tant qu'ils ont pu, des habitants sont restés pour protéger leur maison. Mais jeudi soir, il a fallu se résigner et fuir. Certains ont passé la nuit dans leur voiture. "Les poussières étaient tellement intenses. On recevait des flammèches et des copeaux que c'était irrespirable", explique une femme âgée. Ce vendredi, ils vont retrouver leur proche, mais difficile de penser à autre chose. "On pense au retour. Est-ce qu'on va retrouver des cendres ou une maison ?", s'inquiète une personne interrogée. Depuis trois jours, les évacués se succèdent dans un hangar. Des étudiantes qui étaient au camping ont tout quitté au milieu de la nuit pour se réfugier. Sur elles, que leur papier et des tee-shirts prêtés. Des familles ont décidé d'écourter leurs vacances trop enfumées. Une nuit à Bordeaux jeudi soir, puis retour à Paris, alors qu'ils devaient rester jusqu'à la fin du mois. Ils ont dépensé 220 euros pour trois chambres, pas prévus dans leur budget. Beaucoup tente de profiter de leurs vacances malgré tout. Néanmoins, ils sont toujours sur le qui-vive. Les membres de la famille ne se séparent plus et ne s'éloignent pas du camping au cas où. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Viera, N. Forestier