10 000 hectares brûlés au Portugal

Partout, une fumée à perte de vue, le feu progresse toujours. Depuis mardi matin, 4 000 hectares supplémentaires ont été ravagés comme l'a constatée notre équipe sur place. "Autour de nous, la forêt a complètement brûlé sur des kilomètres à la ronde. Le sol fume encore, des milliers d'arbres sont calcinés. Et au milieu, des maisons semblent avoir miraculeusement échappé aux flammes." Le feu s'est arrêté à quelques mètres seulement des habitations. Dans ce village touristique d'un millier d'habitants, certains ont fui vers la plage. D'autres ont fait le choix de rester malgré les flammes pour protéger leurs maisons. Émilia, elle, a eu peur pour son magasin. "Le feu était juste ici, tout autour du village. Ce feu-là, c'était vraiment le pire", affirme-t-elle. "Ce n'est pas un miracle, mais presque. Ça a été très difficile et c'était irrespirable", dit un habitant. L'inquiétude des pompiers, que le feu s'étende davantage dans l'Algarve au sud du Portugal, une région particulièrement touristique. TF1 | Reportage V. Topenot, V David, C. Blanquart