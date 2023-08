10 °C de moins du jour au lendemain

À peine sortie du lit, Irène enfile son gilet, première action de la matinée pour cette touriste d'Alsace. Dans ce camping vendéen, tout le monde a senti la chute de température entre ce jeudi et ce vendredi. Pas de piscine pour ces petites filles, Marie a même sorti la capuche. Nous trouvons tout de même quelques audacieuses en maillot de bain. Avec 26 degrés dans l'eau, mais 19 dans l'air, ce groupe de pom-pom girls se réchauffe en dansant. Un peu plus loin dans les vergers vendéens, on apprécie la cueillette des fruits et légumes ce vendredi matin. Annette et son mari sont venus ici spécialement pour profiter de l'air frais dans les champs. "On est bien dans la fraîcheur, dans la nature, on cueille des haricots. On voulait venir hier, mais il y avait plus de 32 et ce n'était vraiment pas possible", explique-t-elle. Après l'épisode caniculaire de cette semaine, les températures ne devraient pas dépasser les 22 degrés ce week-end en Vendée. TF1 | Reportage S. Guerche, F. Bourdillon