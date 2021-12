100 ans des crèmes Mont Blanc : découvrez leurs secrets de fabrication

C'est une crème dessert qui renvoie en enfance. Les souvenirs d'un pot partagé en famille qui cette année fête ses 100 ans. Pour l'occasion, l'unique entreprise qui la produit nous ouvre ses portes pour découvrir ses secrets de fabrication. Tout commence par le lait. Il est collecté dans les trente kilomètres autour de l'usine. Plusieurs salariés y travaillent depuis des générations. En 100 ans, la recette n'a pas changé. Chaque jour, l'entreprise produit entre 80 et 100 tonnes de crèmes desserts. Pourquoi une crème produite au cœur de la Normandie porte le nom d'un massif montagneux des Alpes ? "Au départ, l'entreprise était implantée à Rumilly (Savoie), puis dans la Manche après la Seconde Guerre mondiale en 1945. En référence à l'origine, la marque a appelé ses crèmes desserts Mont Blanc", explique un responsable. Voilà, la crème dessert familiale n'a presque plus de secret pour vous. On lui souhaite un joyeux anniversaire en espérant qu'elle perdure pendant au moins un siècle à nouveau. TF1 | Reportage A. Lebranchu, A. Viera