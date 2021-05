100 ans du Code de la route : l'auriez-vous si vous deviez le repasser ?

Depuis le passage du permis de conduire, soyons honnêtes, notre degré d'exigence au volant a sensiblement baissé. Cela se reflète dans certains gestes : le coude à la portière, une seule main sur le volant, une tolérance avancée pour les orange bien mûrs ou encore les stationnements en double file. Ce jeudi matin, nous avons fait un petit test sur les exigences et les connaissances des panneaux de signalisation. Nous les avons connues par cœur en passant le Code de la route. Certaines sont plus faciles à reconnaître que d'autres. Mais sur la dizaine de personnes interrogées ce matin, le plus brillant c'était Robert, 78 ans. D'après Samuel Belhociné, patron d'auto-école, la dernière réforme du Code aurait entraîné un manque de connaissance chez les nouveaux conducteurs. Les moniteurs seraient donc obligés de combler le reste au volant. "Le Code a été légèrement simplifié. Si on n'est pas dans la pédagogie, l'élève ne comprend plus rien et n'a pas son permis du premier coup. Or, le but, c'est de faire en sorte que nos élèves obtiennent leur permis du premier coup", explique Samuel Belhociné.