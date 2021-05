100 ans du Code de la route : les règles ont bien changé !

En 1900, l'Hexagone comptait un peu moins de 1 700 voitures sans cheval. Après 20 ans, 330 000 automobiles avaient sillonné les routes à une époque où les hippomobiles étaient encore largement majoritaires. Il n'existait ni passage protégé, ni signalisation. Les accidents se multipliaient et la nécessité d'harmoniser les règles de conduite s'était alors imposée. "Il a fallu adapter les chaussées et faire comprendre aux gens que c'est dans leur intérêt de respecter la place qui leur est assignée aux chaussées", explique Mathieu Flonneau, historien des mobilités. Maîtriser son véhicule et rouler à droite figurent parmi les règles immuables. Dans les années 20, on roulait à 20 km/h en ville, contre 30 km/h à la campagne, pour ne pas effrayer les chevaux. Dans les années 70, l'automobile est reine, mais elle faisait 18 000 morts par an. C'est en 1973 que la ceinture est devenue obligatoire à l'avant. De nouvelles limitations de vitesse ont été introduites. Certaines n'ont pas changé, mais d'autres sur les nationales ou les départementales fluctuent encore entre 80 et 90 km/h.