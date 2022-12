100 euros pour covoiturer, êtes-vous partants ?

À la sortie d'autoroute, le rendez-vous est matinal pour Brigitte et Ramona. À partir du mois de janvier, elles pourraient obtenir une prime de 100 euros si elles décidaient de covoiturer encore plus sur des distances de plus de 80 kilomètres. Une nouvelle aide du gouvernement pour inciter les automobilistes à se rassembler en voiture. Une autre prime, de 100 euros également, sera versée aux nouvelles personnes qui s'inscrivent dès janvier sur une plateforme de covoiturage. Chaque jour, quinze millions de véhicules circulent avec, à leur bord, un conducteur et des sièges vides. Ces primes vont-elles inciter les récalcitrants à covoiturer ? Voici vos réponses : "Pourquoi pas ?" ; "C'est compliqué de covoiturer quand on veut avoir une autonomie pour aller travailler" ; "Il faut trouver la personne qui emprunte le même trajet que nous". Les collectivités seront aussi encouragées, via une aide de l’État de 50 000 euros, à créer de nouvelles aires de covoiturage et surtout des voix dédiées sur la route. Dans la région marseillaise fortement embouteillée, c'est une bonne idée. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Géli, H.P. Amar