"100% libre", le deuxième spectacle de Cauet connaît beaucoup de succès

Il y a quelques jours, Cauet s'est produit au théâtre Sébastopol à Lille. Avec son deuxième spectacle plein d'humour intitulé "100% libre", il s'est amusé à jouer avec les convenances et avec son public en racontant des petites histoires du quotidien. L'ambiance a été bouillante et les rires ont été au rendez-vous. Cette tournée, qui prendra fin aux Folies Bergère le 28 avril, va amener Cauet jusqu'à Paris.