"1001 gares", le projet qui donne une seconde vie aux gares

Dans son nouveau projet "1001 gares", la SNCF met à disposition des entrepreneurs ou associations, des gares désaffectées pour y développer des activités. A Dijon, la gare devenue une simple halte ferroviaire est maintenant une école artistique. Fermée en 2014, les tapis de yoga ont remplacé les machines et les fauteuils. Certains passagers regrettent la salle d'attente tandis que d'autres se réjouissent de cette transformation. Dans les prochains mois, 342 gares vont être réaménagées.