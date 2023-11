11 novembre : Emmanuel Macron appelle au "devoir d'unité"

Lors de cette cérémonie du 11 novembre, le président a lancé un appel solennel à l'unité en rendant hommage au Soldat inconnu. "Il est de toutes les convictions, croyants et francs-maçons, agnostiques et libres-penseurs, protestants et musulmans, catholiques et juifs. L'Inconnu est cette résistance, cette certaine idée de la France que nous chérissons. Il nous l'a légué, avec un devoir d'unité", exprime Emmanuel Macron. Comme le veut la tradition, le chef de l'État a ravivé la flamme qui veille sur le Soldat inconnu. Depuis 100 ans, elle ne s'est jamais éteinte. C'était André Maginot, ancien ministre et ancien combattant, qui l'avait allumée pour la première fois le 11 novembre 1923. Emmanuel Macron n'a pas évoqué l'actualité, les tensions dans le pays ou la recrudescence des actes antisémites. Il ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme ce dimanche. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron fera déposer une gerbe ce samedi après-midi, devant la plaque commémorative du capitaine Dreyfus, officier juif, accusé à tort de trahison. TF1 | Reportage M. Guénégan, B. Augey