11-Novembre : Hubert Germain aux côtés du Soldat inconnu

Entouré des honneurs de la République, le dernier voyage d'Hubert Germain commence. Parti des Invalides, hissé à bord d'un char, le cercueil remonte les Champs-Elysées. Tout autour, des badauds participent à l'hommage. Dans la foule, le devoir de mémoire est sur toutes les lèvres ce matin du 11 novembre. "C'est très important pour nous par rapport à ce qu'il apprend à l'école" ; "combien de millions de personnes sont mortes pour la France, oui c'est important"; "ce qui est beau c'est qu'on s'en souvient encore et qu'on lui rend hommage", témoignent-ils. Symboliquement; sous l'Arc de Triomphe, le cercueil d'Hubert Germain est posé face à la tombe du Soldat inconnu. La mémoire de deux guerres et l'adieu à tous les compagnons de la Libération. On compte 1 038 compagnons et tous appartiennent désormais à l'histoire. Après le chant des partisans, Hubert Germain rejoindra cet après-midi ses frères de combat, dans la crypte du Mont-Valérien.