11-Novembre : l’hommage aux soldats d’une commune des Vosges

Un soldat français et un soldat allemand qui déposent les armes. C’est par ce geste symbolique que la cérémonie du 11 novembre s'est terminée à Charmes (Vosges) ce jeudi matin. "C’est un geste de fraternité et de paix", nous explique-t-on. Dans les rues de la petite ville vosgienne, la musique militaire a résonné entre les différents monuments aux morts, avec à chaque fois un dépôt de gerbe des autorités et une partie des 5 000 habitants de la ville présents pour se souvenir. Les plus jeunes étaient nombreux autour des monuments pour commémorer l’Armistice d’une guerre dont ils entendent encore un peu parler en famille, mais surtout dans les livres d’histoire. "L’Armistice, c’est la fin de la guerre" ; "C’est la commémoration aux morts de la guerre 14-18", récitent ceux que nous avons rencontrés. Pour beaucoup ici, le 11-Novembre doit devenir un jour du souvenir pour toutes les guerres depuis 1918. Pour cause, la Première Guerre mondiale n’a jamais été la "Der des Ders" comme les Poilus l’espéraient.