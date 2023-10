Victimes de harcèlement scolaire et de grossophobie, deux échassiers marchent 150 km jusqu'à Bordeaux

Dans ce village, ce sont les héros du jour. Rémy et Nicolas se sont lancés dans un défi fou : une marche de 120 km contre le harcèlement scolaire. Ces deux échassiers en ont été victimes pendant leur jeunesse. Objectif, recueillir des fonds pour des associations. Leur parcours a débuté ici ce matin, à Bias (Lot-et-Garonne). Vingt-huit heures de marche entre bourgs et forêts, sans s'arrêter, jusqu'à Bordeaux (Garonne). "Le plus compliqué, ça sera surtout le frottement de la sangle, sur la longueur, parce que même avec toutes les protections possibles, quoi qu'il arrive, on sera brûlé" ; "Mais on y arrivera jusqu'au bout même s'il faut y aller en rampant", lancent les deux hommes. Pas de repos pour Nicolas et Rémy. Ils promettent de marcher toute la journée et toute la nuit pour rejoindre la cité bordelaise demain, avant midi.