120 mètres sous la glace, un nouveau record du monde pour l'apnéiste niçois Arthur Guérin-Boëri

Avant même de plonger, le voyage a déjà commencé. Il a fallu deux heures de préparation, entre concentration et respiration, avant de signer un nouveau record. En Finlande, dans une eau à deux degrés, avec une combinaison de deux millimètres, sans gants ni chaussons, l'apnéiste français Arthur Guérin-Boëri doit avancer mètre après mètre. Maîtriser sa respiration pendant trois minutes, là où l'homme n'a pas sa place, tel est son projet. "Sous la glace, il n'y a aucun son, on est comme dans un cocon. C'est très envoûtant, très lunaire et on se sent bien", raconte-t-il. Et il vaut mieux car le voyage horizontal doit durer plus de 100 mètres. Par sécurité, tous les 20 mètres, un trou dans la glace peut lui permettre de s'échapper. Mais le Français n'en a pas besoin. Il continue jusqu'au dernier, celui des 120 mètres. A la surface, un juge l'attend. Il doit lui faire le signe du OK avec les doigts. Quelques secondes plus tard, la décision tombe : c'est un nouveau record du monde. Mais le Niçois, quintuple champion du monde d'apnée dynamique, recommencera l'an prochain au Canada.