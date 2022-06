120 services d'urgences ne fonctionnent plus normalement

Depuis six mois, les urgences sont fermées la nuit par faute de personnel. C'est un vrai problème pour les habitants. "Ça doit inquiéter un certain nombre de gens qui sont en mauvaise santé", confie un passant. Jean-Luc est restaurateur et il s'est coupé le tendon en travaillant un soir. Il a dit avoir fait 30 kilomètres pour se rendre dans l'hôpital le plus proche. Pour les ambulanciers, la charge de travail augmente. Ils peinent à répondre à toutes les demandes. L'autre conséquence de la fermeture c'est que les patients sont plus nombreux la journée. Les délais d'attente aux urgences augmentent. Victime d'un accident de voiture, Françoise a patienté quatre heures. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi, une mission d'un mois pour diagnostiquer la crise et proposer des pistes. Cela est trop lent pour les habitants qui demandent des actions rapides. Une équipe du SAMU continue d'assurer les urgences vitales la nuit. Dans le pays, 120 services d'urgences se préparent à limiter leurs activités. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle