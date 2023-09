120e anniversaire, 25 000 Harley-Davidson rassemblées

Sur la Côte d’Opale, c’est une vague américaine qui déferle dans la ville. Le rugissement des motos inonde l’atmosphère. Un concert de 25 000 Harley-Davidson au moins réunis pour fêter les 120 ans de la marque. Pour fêter l’événement, le gang de bikers défile dans la ville. Les spectateurs en prennent aussi plein les yeux et les oreilles. Dans la foule, beaucoup de cuirs, de patchs et de pin's… et d’autres looks plus étonnants. Harley-Davidson, c’est aussi l’art de personnaliser sa moto. Il existe même un concours pour élire la plus belle. Une Harley verte et orange, ou encore une bleue ornée d’une tête-de-mort. Finalement, la gagnante est une moto style mexicaine. La plupart partagent le même état d’esprit. Certains partent ensemble en vacances, avec leur moto, bien sûr. "Tout le monde se dit bonjour. On ne se connaît pas, mais c’est comme si on était frère, voilà, tout simplement", affirme un biker. Et déjà au soleil couchant, ils réfléchissent à leur prochain voyage, la liberté, selon eux. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas