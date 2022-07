13H à table : l'artichaut du champ à l'assiette

L'artichaut est une fleur et un légume à la fois. Ce produit s'épanouit dans un climat doux et humide. Environ 80% des artichauts français sont produits en Bretagne. La saison vient de démarrer et la récolte se fait très tôt le matin. À la première lueur du jour, quand la rosée du matin caresse les pétales, Sébastien et son frère coupent 3 000 têtes d'artichauts pendant trois heures. Ils obtiennent environ deux tonnes de légumes par récolte. Ils connaissent leur métier depuis qu'ils sont tout-petits. La technique n'a pas changé depuis. La récolte se fait tôt pour être sur les étals du marché dès le lendemain. Sur celui de Roscoff, les quatre variétés d'artichauts sont présentes. Elle coûte environ un euro la tête chez les primeurs. Les clients en profitent. Avant de cuisiner un artichaut, il faut toujours casser la tige. René les cuit de façon traditionnelle, soit 40 minutes dans de l'eau bouillante. Son compère, Jean-François, les cuisine différemment. Les recettes de chips d'artichauts et de cœurs d'artichauts garnis de différentes saveurs ont été testées et approuvées par les enfants. Un régal à déguster ensemble jusqu'à la fin de saison des artichauts en novembre. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor