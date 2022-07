13H à table : le poisson extra-frais des Halles de Narbonne

Au large de Gruissan (Aude), le soleil se lève à peine. Christophe Eychenne, lui, est déjà debout depuis plusieurs heures pour relever ses filets. Depuis 22 ans, l'homme sillonne la côte méditerranéenne. Il a préféré au chalut, une pêche artisanale à bord de son propre bateau. Tous les jours, il est seul à prendre la mer quel que soit le temps. De retour à quai, la matinée est loin d'être terminée. Il faut décrocher un à un les poissons des filets. Son étal se trouve seulement à dix kilomètres de là, aux Halles de Narbonne. Il y occupe une place de choix, le long de l'allée centrale. Alors, tout doit être parfait. L'amoureux des halles et sa femme ne s'imaginent pas travailler ailleurs. "Être tout seul isolé dans la ville, franchement, ça ne m'intéresserait pas" ; "Les Halles de Narbonne, c'est autre chose. Déjà, il y a une convivialité qu'il n'y a pas forcément quand on a une simple poissonnerie", témoigne le couple. La convivialité et les produits frais. Voilà peut-être la recette du succès des halles de Narbonne. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Molinier, L. Garcia