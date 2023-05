14 000 tonnes de rochers pour protéger la plage

La plage recule jour après jour. À Lacanau (Gironde), elle disparaît de plusieurs mètres chaque année. Hélène et Olivier s'y promènent depuis 30 ans, ils ne reconnaissent plus la côte. Depuis les années 50, le trait de côte s'est métamorphosé. Pour contrer l'érosion, la mairie a rehaussé la digue construite en 2014 sur plus d'un kilomètre de côte. Quatre mois de chantier, un million d'euros de budget et plus de 14 000 tonnes de rochers. Ces travaux permettent de réfléchir à l'avenir et de préparer la saison touristique qui débute. Pour Fabien Rousset, restaurateur, ces travaux sont indispensables. "Ils permettent d'avoir un peu plus de plage. Ce qui va permettre aux gens de pouvoir profiter d'autant plus quand la mer est haute. S'il n'y a plus de plage, plus de tourisme. Plus de tourisme, plus de commerces. Repousser un tout petit peu l'inéluctable, ça nous permet de travailler le plus longtemps possible", explique-t-il. À l'avenir, la mairie projette de retirer les parkings qui bordent la côte, déjà menacés par la progression de la mer. TF1 | Reportage L. Cloix, R. Dybiec, C. Guist'hau