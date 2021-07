14-Juillet : au cœur des répétitions du défilé

Au cœur de la nuit parisienne, un cas flagrant de tapage nocturne. Inutile d'appeler la gendarmerie puisque ce sont les cavaliers de la Garde républicaine qui accordent leurs cuivres et s'impatientent autour de l'Arc de Triomphe. Quelques heures plus tôt au quartier des Célestins, l'écurie de la Garde se réveille. Les sabots sont graissés, les montures sellées et les gendarmes coiffés de leur casque à crinière. A la sortie de la garnison, une escorte cycliste les attend. La répétition générale du 14-Juillet est un moment familial. Commence alors la grande traversée de Paris, presque une transhumance : 240 sabres comme on dit dans le jargon de la Garde. Ils avancent au pas, par deux, sous le regard des noctambules. Mais évidemment, il ne s'agit pas de battre le pavé pour le bonheur des oiseaux de nuit. Dans cinq jours, pour la fête nationale, le régiment de cavalerie doit se montrer sous son meilleur jour. Comme chaque année, les cavaliers de la Garde seront les premiers à descendre les Champs-Elysées comme escorte de la voiture du président de la République.