14 juillet : ce qu'il faut savoir sur l'interview d'Emmanuel Macron

En ce 14 juillet, l'exercice de l'interview est une première pour Emmanuel Macron. Opposé à cette pratique, il a finalement changé d'avis après la crise sanitaire et économique. Ainsi, le président de la République va renouer avec la tradition à travers cette entrevue qui va durer une quarantaine de minutes face aux journalistes, Gilles Bouleau et Léa Salamé, à l'Elysée. De quoi sera-t-il question ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.