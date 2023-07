14 Juillet : des célébrations partout en France

C'est au son des musiques folkloriques que les festivités commencent. Dans le petit village d'Epfig en Alsace, près de 400 personnes sont venues commémorer la fête nationale : "c'est vraiment une fête qui représente notre pays et aussi notre région" ; "ça unit le peuple français". Alors que les drapeaux tricolores s'élèvent, l'émotion est palpable sur le visage des pompiers. Bernard, lui, a servi 30 ans dans l'armée. En ce 14 juillet, il voulait adresser une pensée à tous ceux qui se sont battus pour le pays : "à eux l'immortalité, à nous les souvenirs". David, lui, tenait absolument à venir avec sa fille. "C'est pour que ça passe de génération en génération et que ça reste dans la famille, et qu'elles deviennent des citoyennes à part entière", confie-t-il. Mais la fête nationale ici, c'est surtout un moment de partage. Une occasion de se retrouver et de passer du bon temps tous ensemble. Une habitante témoigne : "ça fait partie des événements importants à partager tous ensemble chaque année". Et si à Paris le défilé a eu droit à un passage de la Patrouille de France, à Epfig, des aéronefs ont affiché haut les couleurs bleu, blanc, rouge. TF1 | Reportage T. Copleux, L. Claudepierre