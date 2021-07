14 juillet : des jeunes sapeurs-pompiers participeront pour la première fois au défilé

Le point positif, c'est qu'ils connaissent déjà les paroles de l'hymne national par cœur. Pour le reste, ces jeunes sapeurs-pompiers, tous volontaires pour la chorale, sont parfois partis de très loin. Ils n'ont encore jamais participé au 14 juillet, c'est une première. Ils sont quinze adolescents et vont clore le défilé en chantant l'hymne national devant le président. "C'est un immense honneur de représenter tous les jeunes sapeurs-pompiers du pays" ; 'il faut qu'on montre qu'on est capable et qu'on est assez mature. C'est vraiment une véritable chance. Je suis heureuse d'être ici", se réjouissent certains d'entre eux. Il y a beaucoup de pression sur de jeunes épaules, mais ils seront prêts. Gérer le stress, c'est l'une des bases de la formation des JSP. Nous l'avons constaté en passant une journée avec une section du Jura. Victor Sauvageot a treize ans et il est train de faire un massage cardiaque. Il a conscience de l'importance de cette formation. Si Victor ne pense pas devenir pompier, d'autres s'y voient déjà, comme Matisse Humbert.